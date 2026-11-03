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Sakarya Adapazarı'nda 400 işçinin kaldığı konteynerlerde yangında 1 işçi etkilendi

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Sakarya Adapazarı'nda 400 işçinin kaldığı konteynerlerde yangında 1 işçi etkilendi
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Sakarya Adapazarı'nda toplu konut şantiyesindeki yaklaşık 400 işçinin kaldığı konteynerlerde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yapımı devam eden toplu konut inşaatının şantiyesinde yaklaşık 400 işçinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında 1 işçi dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde yapımı süren toplu konutların inşaat şantiyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 400 işçinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 1 işçi sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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