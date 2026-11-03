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Sakarya Adapazarı'da denetimde ele geçen 80 kilo işlenmiş midye imha edildi

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Sakarya Adapazarı'da denetimde ele geçen 80 kilo işlenmiş midye imha edildi
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde uygunsuz şartlarda taşındığı tespit edilen 80 kilogram işlenmiş midye, jandarma ekiplerince ele geçirilmesinin ardından imha edildi. Açıklamada, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzı için denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde uygunsuz şartlarda taşındığı tespit edilen 80 kilogram işlenmiş midye imha edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ilçede gerçekleştirilen denetimlerde 80 kilogram işlenmiş midyenin jandarma ekiplerince ele geçirildiği belirtildi.

Adapazarı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü teknik personelince yapılan kontrollerin ardından midyelerin imha edildiği aktarılan açıklamada, "Halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzı için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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