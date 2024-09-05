Sakarya Acarlar Longozu, Yaz Sezonunda 110 Bin Kişiyi Ağırladı

Yerli ve göçmen kuşları, beyaz nilüferleri ve endemik bitkileriyle Sakarya'nın doğal güzellikleri arasında bulunan Acarlar Longozu, yaz sezonunda yaklaşık 110 bin kişiyi ağırladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediyenin işletmesini devraldığı longoz, son yıllarda tesis hizmeti, sosyal yaşam alanları ve hizmet noktasında gelişti.

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük ikinci su basar ormanı olan, yüzlerce kuş türünün göç yolunda bulunan longoz, yaz sezonunda en fazla ziyaret edilen doğal mekanlardan biri oldu.

Tabiatın en güzel örneklerine ev sahipliği yapan Acarlar, bu yaz sezonunda 81 ilden ve dünyanın onlarca ülkesinden gelen yaklaşık 110 bin ziyaretçiyi misafir etti.

Yeşil ile mavinin buluştuğu bölgeye renk katan, 74 familya ile dünyada nadir görülen 3 endemik bitkininde yer aldığı longoz, 187 cins bitki ve 226 taksona, 215 farklı kuş, 22 sürüngen, 36 memeli ve 6 balık türüne ev sahipliği yapıyor.