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Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı Barlas Özarıkça'ya Verildi

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Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı, Barlas Özarıkça'ya verildi. Ödül törenine edebiyat ve kültür-sanat dünyasından konuklar katıldı.

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle bu yıl 70. kez düzenlen Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı, ünlü öykü yazarı Barlas Özarıkça'nın oldu.

İş Kuleleri'nde düzenlenen ödül törenine Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç'in yanı sıra edebiyat ve kültür-sanat dünyasından konuklar katıldı.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, törendeki konuşmasında, çocukluğundan beridir kitaplarla haşır neşir olduğunu belirterek, "Bu salonda bulunan ve edebiyata gönüllerinde yer açmış insanlarla bir arada olmanın heyecanı benim için apayrıdır. Hepimizin içinde büyüttüğü bir çocuk vardır. İçimizde büyüttüğümüz çocuğun burada karşılık bulması çok büyük bir mutluluktur." dedi.

Sait Faik Abasıyanık'ın çok iyi bir gözlemci olduğuna dikkati çeken Bali, "Sıradan insanı en iyi ete kemiğe büründüren yazarlardan biridir. İstanbul'u bize iliklerimize kadar hissettiren, okuduğumuz her hikayesinde vapurun dumanını, martının ötüşünü bize birebir yaşatan bir yazardan söz ediyoruz. Yazarlar, sanatçılar ve kültür insanları ikame edilemez kişiliklerdir. Bunu, onları kaybettiğimizde anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Onun hikayeleri sonsuza kadar yaşayacak"

Oğuz Güleç ise 1964'ten bu yana Darüşşafaka'da yetişen her bir çocuğun üzerinde Sait Faik'in emeği bulunduğunu vurgulayarak, "Onun hikayeleri sonsuza kadar yaşayacak, yarattığı eserler Darüşşafaka'daki her bir çocuğun kalbinde yaşamaya devam edecektir." diye konuştu.

Bu yılki yarışmaya 117 kitabın başvurduğunu belirten Güleç, 2012'den bu yana Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı'nda işbirliğini sürdüren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın kültür dünyasına önemli katkılarına dikkati çekti.

Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan ise ödül takdimi öncesindeki konuşmasında Sait Faik'e dair anılarını, "Kendisini edebiyat matinelerinde çok dinledim. Onun konuşmalarını Özdemir Asaf sunardı. Sait Faik hakkında, 'Onun sayesinde biz varız' derdi. Matineleri çok seven bir yazar değildi Sait Faik ama bize çok değerli şeyler anlattı." sözleriyle paylaştı.

Konuşmasının ardından Hızlan, Özarıkça'nın ödülünü takdim etti.

"Sait Faik beni edebiyata ışınlayan yazar"

Ödülünü aldıktan sonra konuşan Barlas Özarıkça da "Sait Faik çok önemli bir yazardır. Bende değeri çok büyüktür. Beni adeta edebiyata ışınlayan yazardır. Bu hikaye armağanını kuran ve senelerdir yaşatan herkese teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Gerisi yazdıklarımdadır." dedi.

Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı, usta yazarın anısını yaşatmak amacıyla her yıl bir öykücüye veriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Sait Faik Abasıyanık İş Bankası Edebiyat Kültür Sanat Güncel Haberler

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