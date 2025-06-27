Şair Nabi'yi Anma Etkinlikleri İstanbul'da Gerçekleştirildi

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Nabi, etkinliklerle yad ediliyor.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Esenler Belediyesi, Haliliye Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Şair Nabi'nin İzinde" programı İstanbul'da gerçekleştirildi.

17. yüzyılın güçlü şairlerinden Nabi'yi anmak ve gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında öncelikle Karacaahmet Mezarlığı'nda şairin kabri başında anma programı yapıldı.

Proje koordinatörü, şair ve yazar Eyyüp Azlal, Nabi'nin Türk edebiyatına katkılarını anlatarak, onu rahmetle andı. Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şube Başkanı Cuma Ağaç da Nabi için Yasin-i Şerif okudu.

Esenler Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Halil İbrahim Aygül, okul müdürleri ve öğretmenler ile Şanlıurfa ve İstanbul'dan gelen öğrencilerin de katıldığı anma töreninde öğrenciler, Nabi'nin şiirlerini okudu.

Rami Kütüphanesi'nde ise Azlal moderatörlüğünde, Nur Doğan, Şakir Kurtulmuş, Özcan Ünlü, Yusuf Savaş, Bestami Yazgan, Süleyman Çelik, Cuma Ağaç ve Şeref Akbaba'nın katılımıyla "Şair Nabi Şiir Gecesi" düzenlendi. Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik'in katılımcılara teşekkür ettiği program, şairlere hediye takdimiyle son buldu.

Etkinlik dolayısıyla Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi de ziyaret edildi.