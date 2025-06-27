Şair Nabi'yi Anma Etkinlikleri İstanbul'da Gerçekleştirildi

Şair Nabi'yi Anma Etkinlikleri İstanbul'da Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin iş birliğiyle düzenlenen 'Şair Nabi'nin İzinde' programı, Nabi'nin anılması ve Türk edebiyatına katkılarının tanıtılması amacıyla gerçekleştirildi.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Nabi, etkinliklerle yad ediliyor.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Esenler Belediyesi, Haliliye Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Şair Nabi'nin İzinde" programı İstanbul'da gerçekleştirildi.

17. yüzyılın güçlü şairlerinden Nabi'yi anmak ve gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında öncelikle Karacaahmet Mezarlığı'nda şairin kabri başında anma programı yapıldı.

Proje koordinatörü, şair ve yazar Eyyüp Azlal, Nabi'nin Türk edebiyatına katkılarını anlatarak, onu rahmetle andı. Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şube Başkanı Cuma Ağaç da Nabi için Yasin-i Şerif okudu.

Esenler Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Halil İbrahim Aygül, okul müdürleri ve öğretmenler ile Şanlıurfa ve İstanbul'dan gelen öğrencilerin de katıldığı anma töreninde öğrenciler, Nabi'nin şiirlerini okudu.

Rami Kütüphanesi'nde ise Azlal moderatörlüğünde, Nur Doğan, Şakir Kurtulmuş, Özcan Ünlü, Yusuf Savaş, Bestami Yazgan, Süleyman Çelik, Cuma Ağaç ve Şeref Akbaba'nın katılımıyla "Şair Nabi Şiir Gecesi" düzenlendi. Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik'in katılımcılara teşekkür ettiği program, şairlere hediye takdimiyle son buldu.

Etkinlik dolayısıyla Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi de ziyaret edildi.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu

İsrail durmuyor! Yine komşusunu vurdu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Bursa'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı

Alevler evlere ulaştı, vatandaşlar bölgeden koşarak kaçıyor
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza

Bakanlık listeyi yayımladı! Uyanık geçinen ev sahiplerine ceza yağdı
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak

İsrailli bakan resti çekti: Bu olursa İran'a tekrar saldıracağız
İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi

115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.