Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Emre Aydın, Belediye Başkanı Mahmut Dal, etkinlikler kapsamında ilk olarak şehitliği ziyaret etti, ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Pazaryeri Meydanı'nda devam eden törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Kaymakam Emre Aydın, törende yaptığı konuşmada, Saimbeyli'nin kurtuluşunun büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Saimbeyli ilçesinin Anadolu'nun kadim ruhunu ve yiğitliğini yaşattığını ifade eden Aydın, "Bugün bizler, o kahramanların torunları olarak bize emanet edilen bu aziz mirasa sahip çıkacağız. Kurtuluş, sadece bir zafer sevdası değildir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Saimbeyli'nin tüm şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Halk oyunları gösterisinin sergilendiği törende, öğrenciler şiir okudu

Programda, Kırgızistan ve Kazakistan'dan gelen sanatçılar da Türk dünyasına ait ezgiler seslendirdi.

Etkinliğe, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.