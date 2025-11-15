Saimbeyli'de Sonbahar Renkleri Doğayı Süslüyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki ormanlık alanlar, havanın soğumasıyla birlikte sonbahar renklerine büründü. Cumhurlu Mahallesi'nde ağaçların kahverengi, sarı ve kırmızı tonları doğaseverlerin ilgisini çekti.
Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.
İlçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Cumhurlu Mahallesi'nde havanın soğumasıyla bitki örtüsü sonbahar renklerine büründü.
Bölgedeki ağaçlar, kahverengi, sarı ve kırmızı tonlarını aldı.
Ağaçların arasında gezenler, doğal güzellikleri fotoğrafladı.