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Saimbeyli'de Pınar Kılıç Anısına Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde geçen yıl heyelan sonucu hayatını kaybeden 4 öğretmenden Pınar Kılıç anısına Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'nda akıl ve zeka oyunları sınıfı kuruldu. Sınıf, Kaymakam Emre Açar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur tarafından hizmete açıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde geçen yıl heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde hayatlarını kaybeden 4 öğretmenden Pınar Kılıç anısına kurulan akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yaparken arkadaşları Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak ile hayatını kaybeden Pınar Kılıç anısına görev yaptığı okulda akıl ve zeka oyunları sınıfı kuruldu.

Kaymakam Emre Açar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur, Kılıç anısına kurulan sınıfı hizmete açtı.

Katılımcılar daha sonra vefat eden öğretmenler için okul bahçesinde fidan dikti.

Feke ilçesi yolunda 6 Nisan 2023'te meydana gelen heyelanda, üzerine kaya devrilen otomobilde bulunan öğretmenler Pınar Kılıç, Rahime Topak, Dilek Altıparmak ve Ümmühan Dilbilir yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Pınar Kılıç Saimbeyli Adana Eğitim Güncel Haberler

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