Saimbeyli'de Muharrem Ayı Etkinliği: Vatandaşlara Aşure İkramı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla Kadri Erdoğan Parkı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtıldı. Kaymakam Emre Açar, aşurenin birlik ve beraberlik anlamına geldiğini vurgulayarak, Allah'ın birlik ve beraberliği daim eylemesini temenni etti.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.
Saimbeyli Kaymakamlığınca Kadri Erdoğan Parkı'nda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte okunan duaların ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Kaymakam Emre Açar, muharrem ayının dinde önemli yerinin olduğunu belirterek, "Aşure, birlik ve beraberlik anlamına da geliyor. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.
Programa, İlçe Müftüsü Ali Bahadır, kurum müdürleri ve muhtarlar da katıldı.