Saimbeyli'de Muharrem Ayı Etkinliği: Vatandaşlara Aşure İkramı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Saimbeyli Kaymakamlığınca Kadri Erdoğan Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte okunan duaların ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kaymakam Emre Açar, muharrem ayının dinde önemli yerinin olduğunu belirterek, "Aşure, birlik ve beraberlik anlamına da geliyor. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.

Programa, İlçe Müftüsü Ali Bahadır, kurum müdürleri ve muhtarlar da katıldı.