Saimbeyli'de göçer hayvancılık yapanlara güneş enerjisi paneli dağıtıldı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde göçer hayvancılık yapan 54 kişiye güneş enerjisi paneli dağıtıldı. Bu destek, üreticilerin enerji ihtiyaçlarını karşılamaya ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde göçer hayvancılık yapan 54 kişiye güneş enerjisi paneli verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında ilçede güneş enerjisi paneli dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Programda göçer hayvancılık yapan 54 kişiye taşınabilir güneş enerjisi paneli teslim edildi.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, desteğin göçer hayvancılıkla uğraşan üreticilerin enerji ihtiyaçlarını karşılamada ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Tuğba Kan
