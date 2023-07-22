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Saimbeyli'de Anız Yangını Ormana Sıçradı

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde anız yangını ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde anız yangını ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Saimbeyli ilçesi Ayvacık Mahallesi'nde anızların ateşe verdiği tarlada, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 50 personel ve 9 arazözle havadan 2 helikopterle de havadan müdahale edildi. 10 dönümlük alanda etkili olan yangına müdahale sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

Saimbeyli Güncel Haberler

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