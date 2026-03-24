İzmir'de ehliyetsiz sahte plakalı otomobil ile drift atan kişiye 366 bin lira ceza uygulandı

İzmir'in Buca ilçesinde, sahte plakalı ve sürücü belgesiz otomobiliyle drift atan 19 yaşındaki T.H.'ye 366 bin lira idari para cezası uygulandı. Ekipler, drift görüntüleri üzerine başlattıkları çalışma sonucunda T.H.'yi yakalayarak adli işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden, drift atan sürücü görüntüleri paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görüntüdeki kişinin 19 yaşındaki T.H. olduğunu ve 659/4 Sokak'ta sürücü belgesiz ve sahte plakalı otomobil ile drift attığını belirledi.

T.H'ye Karayollar Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 366 bin lira idari para cezası uygulayan ekipler, otomobil sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 40 bin lira ceza uygulayarak otomobili 30 gün süreyle trafikten men etti.

Ekipler, T.H'yi hakkında adli işlem başlatmak için polis merkezine götürdü.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
