Haberler

İstanbul'da "sahte oturum belgesi dolandırıcılığı" operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, sahte oturum belgeleri ile yabancı uyrukluları dolandırdığı belirlenen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. Ekipler, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerinde çocuk bakımı adı altında ofisler açtığını tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "sahte oturum belgesiyle" yabancı uyrukluların dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "oturum belgesi dolandırıcılığı" olarak adlandırılan yöntemle Filipinli 7 kişinin dolandırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Devam eden çalışmalar sonucunda 2 kişinin daha yakalandığı operasyonda, 9'u Filipinli, 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ekiplerce yapılan çalışmada, şüphelilerin iki ofisi çocuk bakımı adı altında "dadılık hizmeti" için işlettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, çocuk bakım hizmeti sunmanın yanı sıra mağdurları "oturum izni" sağlayacaklarını söyleyerek kandırdıkları, bu yolla güven kazanıp kendilerine "sahte oturum kartı" verdikleri belirlendi.

Polis kontrolü sırasında söz konusu kartın sahte olduğunun anlaşılmasıyla mağdurların dolandırıldığı ortaya çıktı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile koordineli şekilde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve ülke genelinde Filipinli kişilerin oturum belgesi vaadiyle dolandırılmasına ilişkin çalışma başlatılmıştı.

Ülkeye çalışma amacıyla gelen yabancı uyruklulara sahte evrak düzenlenerek oturum izni verileceğini söyleyen şüphelilerin, bunu bir kısım kamu görevlileriyle ilişkili oldukları izlenimi vererek yaptıkları anlaşılmıştı.

Şüphelilerin, sahte oturum belgesi düzenledikleri 7 Filipinliyi 14 bin dolar dolandırdığı tespit edilmişti.

Haksız kazanç temin edilmek suretiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği belirlenen 7'si Filipinli, 9 şüpheli eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

Kaynak: AA " / " + Şaduman Türkay -
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı çocuklar böyle karşıladı! Çalan müzik törene damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var

Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi

Bu devasa alanın tamamı tarım arazisi! Kentte hasar büyük