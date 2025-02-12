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Sahte Kimlikle Türkiye'ye Giriş Yapmaya Çalışan Şüpheli Gözaltına Alındı

Sahte Kimlikle Türkiye'ye Giriş Yapmaya Çalışan Şüpheli Gözaltına Alındı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, sahte kimlik ve pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan bir kişi, 157 ayrı dolandırıcılık suçunun şüphelisi olarak gözaltına alındı. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yapılan kontroller sırasında yakalandı ve emniyete götürüldü.

Sahte kimlik ve pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve 157 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen şüpheli Mersin'in Tarsus ilçesinde gözaltına alındı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yurt dışından gelen yolcuların kontrolü sırasında bir şüphelinin sahte kimlik ve pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştığı belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesi sonucunda şüpheli M.B'nin 157 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.B. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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