Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Yapan Zanlı Tutuklandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde internet üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir kişi jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı. Şüphelinin evinde çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde internette sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medyada ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlarla çok sayıda kişiyi dolandırdığı ve haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.
Adreste, 3 cep telefonu ve 3 SIM kart ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.