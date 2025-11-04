Haberler

Sahte Evrakla Dolandırıcılıktan Avukata 19 Yıl Hapis İstemi

Anadolu Adliyesi'nde sahte evrak düzenleyerek müvekkillerini dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan avukat Serkan K. hakkında 19 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, müştekilerden aldığı 600 bin liranın yanı sıra başka dolandırıcılık eylemleri de yer aldı.

Müvekkillerini sahte evrak düzenleyerek dolandırdığı iddiasıyla Anadolu Adliyesi'nde suçüstü yakalanarak tutuklanan avukat Serkan K. hakkında iddianame düzenlendi. Avukat Serkan K. hakkında 3 ayrı suçtan toplam 19 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, cezaevinde bulunan müşteki Ferhat S.'ye tahliyesini sağlayabileceğini söyleyen avukat Serkan K.'nın, müştekinin akrabalarından 'teminat bedeli' adı altında 600 bin lira istediği belirtildi. Müştekilerin, bu parayı mahkemeye teminat olarak yatırılması için Serkan K.'nın hesabına gönderdikleri, ancak daha sonra avukatın kendilerine gönderdiği icra evraklarını sorgulattıklarında böyle bir dosyanın bulunmadığını öğrenmeleri üzerine şikayette bulundukları aktarıldı.

İddianamede, şüpheli avukatın farklı adliyelerde de benzer suçlardan davalarının bulunduğu, bankalar adına sahte evrak düzenlediği, yabancı bir vatandaştan ikamet izni ve vatandaşlık işlemleri için ücret aldığı, bu işlemlerle ilgili de sahte belgeler hazırlayarak müvekkiline gönderdiği kaydedildi.

'AYNI YÖNTEMLE SUÇ İŞLEMEYE DEVAM ETTİ'

İddianamede, şüpheli Serkan K.'nın savunmasında 'evrakları müştekilerin gönderdiğini' iddia ettiği, ancak dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında sahte evrakların bizzat şüpheli tarafından gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi. Serkan K.'nın çok sayıda müvekkiline sahte evrak göndererek maddi menfaat temin etmeyi alışkanlık haline getirdiği, daha önce adliyede suçüstü yakalanıp tutuklandığı, tahliye olduktan sonra da aynı yöntemlerle 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işlemeye devam ettiği ifade edildi. İddianamede ayrıca, şüphelinin icra müdürlüğü adına sahte evrak düzenleyerek müştekilerden hileyle tahsil ettiği paraları banka hesaplarına aktardığı, bu paraları da şans oyunu platformlarına gönderdiği bilgisine yer verildi.

3 SUÇTAN 19 YILA KADAR HAPİS

Hazırlanan iddianamede, avukat Serkan K.'nın, 'Serbest meslek sahibi kişiler tarafından mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'Zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik' suçundan ise 1 yıl 3 aydan 4 yıl 5 aya kadar olmak üzere toplamda 6 yıl 3 aydan 19 yıl 5 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
