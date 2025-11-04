Haberler

Sahte Evrak Düzenleyen Avukat İçin 19 Yıl Hapis İstemi

Güncelleme:
İstanbul'da sahte evrak düzenleyerek müvekkillerini dolandırdığı iddia edilen avukat Serkan Korkmaz, tutuklanmasının ardından hakkında 19 yıl 5 ay hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, avukatın hileli yöntemlerle müvekkillerinden para topladığı ve daha önce de benzer suçlardan davalarının olduğu belirtildi.

Sahte evrak düzenleyip müvekkillerini dolandırdığı iddiasıyla suçüstü yakalanmasının ardından tutuklanan avukat Serkan Korkmaz hakkında 19 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüpheli avukatın cezaevinde bulunan müşteki Ferhat S'ye, kendisini tahliye ettirebileceğini söylediği, bunun üzerine müştekinin akrabalarından teminat bedeli adı altında 600 bin lira para istediği anlatıldı.

Bu paranın avukatın hesabına, mahkemeye teminat olarak yatırması için gönderildiği ifade edilen iddianamede, avukatın kendilerine gönderdiği belgeleri icra dairesinden sorgulatan müştekilerin ise böyle bir dosya olmadığını öğrendikleri kaydedildi.

İddianamede, evrakın sahte olduğunu öğrenen müştekilerin şüpheli avukat hakkında şikayette bulunmalarının ardından soruşturma başlatıldığı, avukatın adliyenin önündeki kafeteryada müvekkilinden, sözde icra dosyası için elden parayı alırken suçüstü yapılarak yakalandığı belirtildi.

Şüpheli hakkında farklı adliyelerde de benzer suçlardan davalarının olduğunun anlaşıldığı vurgulayan iddianamede, şüphelinin bankalar adına sahte evrak oluşturduğu, yabancı bir vatandaştan ikamet izni ve vatandaşlık işlemleri için ücret aldığı aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Serkan Korkmaz'ın savunmasında, bahse konu sahte belgelerin müştekiler tarafından kendisine gönderildiğini söylediği ancak müştekilerin dosyaya ibraz ettiği WhatsApp yazışmalarından, evrakın şüpheli tarafından müştekilere gönderildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Şüphelinin çok sayıda müvekkiline sahte evrak göndererek maddi menfaat temin etmeyi alışkanlık haline getirdiği vurgulan iddianamede, şüphelinin daha önce de adliyede suç üstünde yakalanıp tutuklandığı, tahliye olduktan sonra ise yine aynı yöntemlerle "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" eylemlerine devam ettiği ifade edildi.

İddianamede, ayrıca şüphelinin icra müdürlüğü adına sahte evrak düzenleyerek müştekilerden hileyle tahsil ettiği paraları şans oyunu platformuna aktardığı anlatıldı.

İddianamede tutuklu şüpheli Serkan Korkmaz'ın "serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik" suçundan ise 1 yıl 3 aydan dan 4 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, değerlendirilmesi için Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
