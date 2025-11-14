Haberler

Sahte Bungalov İlanlarıyla 43 Kişiyi Dolandıran 37 Şüpheli Gözaltında

Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonda, sahte bungalov ilanları ile toplamda 43 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon liralık işlem tespit edildi.

KOCAELİ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonla, sahte bungalov ilanlarıyla 43 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 37 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 11 Kasım'da Kocaeli, Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin'de internet üzerinden sahte bungalov ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. 43 kişinin dolandırıldığı belirlenirken, şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon liralık hareketlilik tespit edildi.

Şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. Ayrıca 43 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası, 8 harici disk ve 2 tablet ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 37 şüphelinin savcılık sorguları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
