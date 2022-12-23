Sahte araç muayene sitesi kurup 20 milyon lira dolandırdılar

Dolandırıcıların hedefi bu sefer araç sahipleri oldu. Kurdukları sahte internet sitesi ve çağrı merkezi aracılığıyla kendilerine ulaşan vatandaşları "Araç muayene randevu bedeli" adı altında 20 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 20 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araç muayene şirketinin web sitesini taklit eden bir grubun randevu hizmeti adı altında ücret talep ederek çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini tespit etti.

Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir ekip kuruldu.

İKİ AY TALİP YAPILDI

İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı verilen şirket yetkilisi Nazlı A. ve Ferhat Y'nin aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda, 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, 40 bin lira, 4 bin avro, 3 bin dolar ve çok sayıda fatura ele geçirildi.

ÇAĞRI MERKEZİ VE İNTERNET SİTESİ KURMUŞLAR

Kurulan internet sitesinin ön sırada görünebilmesi ve dikkat çekmesi için ilan alınarak görünürlüğünün artırıldığı belirlendi. Şüphelilerin kurumsal firma izlenimi vermek için çağrı merkezi oluşturdukları ve arayan kişilerin "Araç muayene randevu bedeli" adı altında 20 milyon lirasını aldıkları öne sürüldü.

VATANDAŞLAR MUAYENE İSTASYONUNA GİDİNCE GERÇEĞİ ANLADILAR

Ayrıca suç örgütü üyelerinin polis takibini engellemek için çok sayıda kişiye ait IBAN ve telefonu kullandıkları belirlendi. Vatandaşların, araçlarını muayene istasyonlarına götürdüklerinde dolandırıldıklarını anladıkları öğrenildi. Öte yandan, operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin, operasyon için emniyetten çıkışı, belirlenen adreslerde arama yapılması ve şüphelilerin yakalanması yer alıyor.