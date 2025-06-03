Sahra Çölü'nden Gelen Devasa Toz Bulutu ABD'ye İlerliyor

Sahra Çölü'nden Gelen Devasa Toz Bulutu ABD'ye İlerliyor
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Sahra Çölü'nden gelen ve Karayipler'i etkileyen devasa toz bulutunun, bu haftanın sonuna doğru ABD'nin Florida, Louisiana, Alabama ve Mississippi eyaletlerine ulaşması bekleniyor. Hava kalitesinin düşmesi, alerji ve astım hastaları için tehlike oluşturuyor.

NEW YORK, 3 Haziran (Xinhua) -- Sahra Çölü'nden gelerek pazartesi günü Karayipler'in büyük bir bölümünde etkisini hissettiren devasa toz bulutu ABD'ye doğru ilerliyor. Bunun, bu yıl görülen en büyük toz bulutu olduğu bildirildi.

Associated Press'in haberinde toz bulutunun, Jamaika'dan Karayipler'in doğusundaki Barbados'un ötesine geçecek şekilde yaklaşık 3.200 kilometre ve Karayipler'in kuzeyindeki Turks ve Caicos Adaları'ndan güneydeki Trinidad ve Tobago'ya kadar yaklaşık 1.200 kilometrelik bir alanı kapladığı belirtildi.

Haberde, "Havadaki yoğun toz, Karayipler'de insanlarda hapşırık, öksürük ve göz sulanması gibi rahatsızlıklara yol açtı. Ayrıca yerel hava tahmini uzmanları, alerji ve astım gibi rahatsızlıkları olanların kapalı alanlarda kalması, dışarıdaysa maske takması uyarısında bulundu" denildi.

Toz bulutunun bu haftanın sonuna doğru ABD'ye ilerleyerek Florida, Louisiana, Alabama ve Mississippi eyaletlerinde etkili olacağı öngörülüyor. Öte yandan toz bulutları genellikle Karayipler'in doğusunda çoğu etkisini kaybediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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