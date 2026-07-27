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Rapçi 'Uzay' suç örgütü propagandası suçlamasıyla tutuklandı

Rapçi 'Uzay' suç örgütü propagandası suçlamasıyla tutuklandı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, 'Uzay' sahne adlı rapçi Erol Can Güncü, şarkılarında suç örgütünü övücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle sahnedeyken gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranan firarilere atıfta bulunan sözleri soruşturmaya yol açtı. Emniyet işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Güncü, örgüt propagandası yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR, İZMİR'in Çeşme ilçesinde bazı şarkılarında suç örgütünü övücü ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 'Uzay' sahne isimli rapçi Erol Can Güncü tutuklandı.

Uzay sahne adıyla bilinen rapçi Erol Can Güncü hakkında kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Çeşme İlçe Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede faaliyet gösteren popüler bir eğlence mekanında program sırasında Güncü'ye yönelik operasyon düzenledi ve şarkıcı sahnedeyken gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güncü, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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