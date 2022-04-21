Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan Ömer Efe, önlem alınmasını istedi

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan 10 yaşındaki Ömer Efe Kaya, yaklaşık 2 hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bursa Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'nden taburcu edilen Ömer Efe'nin tedavisi, enfeksiyon riski nedeniyle evinde sürecek.

Bacakları ve kollarından yaralanan çocuğun yaralarına pansuman yapılacak, ayrıca fizik tedavi ve psikolojik tedavi uygulanacak.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Ömer Efe, Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde köpeklerin saldırısına uğradığı yerde bir gün önce basketbol oynadığını söyledi.

Başka çocukların zarar görmemesi için sahipsiz köpeklere karşı önlem alınmasını isteyen Ömer Efe, şöyle devam etti:

"Bana saldıran köpekleri sevmiyor olabilirim, sevmememin sebebi bana saldırmaları ama başka köpekleri seviyorum çünkü onlar iyi. 8 köpekle karşılaştım, biri saldırdı, sonra hepsi birlikte saldırdı. Kendimi korumaya çalışamadım çünkü her tarafımı parçalamışlardı zaten. 2 saniyede etimi budumu parçalamışlardı. Okuluma gidiyordum, köşedeyken saldırdılar. Mücadele ettim, önemli yerlerimi korudum ama onun dışında paramparça oldum. Lütfen çocuk haklarını biraz düşünün."

"İnşallah yürümesine, koşmasına herhangi bir engel olmayacak"

Anne Fatma Elikesik de oğlunun hastanede kalmasının enfeksiyon riski oluşturduğunu anlattı.

Ömer Efe'nin vücudunda dikişlerin bulunduğu bazı yerlerde kabuklanmalar, sızıntılar olduğunu belirten Elikesik, "Bir bölge sıkıntılı şu an, orada akıntı devam ediyor ama bir enfeksiyon görülmedi. Doktorlarımız yara çok derin olduğu için dokunun birleşmesinin zaman alacağını söyledi ama inşallah yürümesine, koşmasına herhangi bir engel olmayacak." diye konuştu.

Elikesik, Ömer Efe'nin, olayın yaşandığı yerden araçla bile geçmek istemediğini aktardı.

Bölgedeki köpeklerden birinin kuduz olması ihtimalinin bulunduğunu dile getiren Elikesik, bunun oğluna saldıran hayvanlardan olup olmadığına ilişkin araştırmanın sürdüğünü aktardı.

Sahipsiz köpeklere karşı önlem alınmasını talep eden Elikesik, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir acı yaşadık, bizim gibi çok fazla bu olaylara maruz kalan insanlar var, çok şükür benim çocuğum hayatta ve iyileşme sürecinde. Ben buna kaza, kader diyemem, bu önlenebilir bir şey. Karşımıza 5199 sayılı yasa çıkıyor. Bu yasayı hayvanları koruma kanunu zannediyordum. Hayvanlara eziyet edilmemesi için destekliyorduk. Ne zaman bu iş başımıza geldi, yasa bizim karşımıza çıktı. Değişmesi gereken bir şeyler var. Çocuğumun hakkını nerede arayacağım? Isırıldığıyla mı, parçalandığıyla mı, öldüğüyle mi kalacak çocuklarımız? Köpekler tarafından saldırıya uğramış, hele de böyle ameliyatlar geçirmiş insanların olması çok acı. O başıboş köpek benim çocuğumun bunları yaşamasına sebep oldu. Ben susamam ve bunun değişmesi için elimden gelen ne varsa yapacağım."

Yetkililerin ilk günden beri yanlarında olduğunu kaydeden Elikesik, birçok yerde gündeme gelen bu toplumsal sorunun çözülmesini istedi.

Bu konuda özellikle TBMM'den destek beklediklerini dile getiren Elikesik, "İnsanları köpekler parçalamasın, köpek hakları insan haklarının önüne geçmesin." dedi.

Baba Murat Serdar Kaya da hiçbir hayvanın zarar görmesini istemediklerini ancak sahipsiz köpeklerin çocuklara, yaşlılara zarar vermesinin önlenmesi gerektiğini ifade etti.