Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın ailesine 5 milyon lira manevi tazminat kararı

Güncelleme:
Ankara'nın Keçiören ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın ailesi, Ankara Valiliği ve Belediyelerine açtığı davada 5 milyon lira tazminat kazandı. Mahkeme, davalı idarelerin hizmet kusuru bulunduğuna ve olayın yarattığı manevi acının hafifletilmesi gerektiğine karar verdi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralanmasına ilişkin ailesi tarafından Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesine açılan manevi tazminat davasında, mahkeme 5 milyon lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Ankara 8. İdare Mahkemesi gerekçeli kararında, 7 Aralık 2023'te Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde Tunahan Yılmaz'ın okula giderken boş arazide başıboş köpeklerin saldırması sonucu hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı hatırlatıldı.

Kararda ayrıca, 30 Eylül 2025 tarihli sağlık raporuna atıfta bulunularak, Tunahan'ın doku kayıpları nedeniyle takibinin sürdüğü, öz bakımını yapamadığı ve eğitim hayatına evde devam etmek zorunda kaldığı belirtildi.

"Manevi acının hafifletilmesi amaçlanmıştır"

Mahkemenin gerekçeli kararında, Yılmaz'ın yaşadığı travmanın ağırlığı ve tedavi sürecindeki zorluklara dikkat çekilerek, "Davacı küçüğün yaralanması ve sonrasında gördüğü tedaviler ve olduğu ameliyatlardan dolayı duyduğu manevi acının bir nebze de olsa hafifletilebilmesini temin etmek amacıyla, olayda kusuru bulunan davalı idarelerce müştereken ve müteselsilen 5 milyon lira manevi tazminatın ödenmesine karar vermek gerekmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Keçiören Belediye Başkanlığının sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve çevre sağlığının korunması konusundaki yükümlülüklerine yer verilen kararda, söz konusu kurumların mevzuattan kaynaklanan görevlerini yerine getirmediği, sahipsiz köpeklerin saldırısının önlenemediği ve bu durumun "hizmet kusuru" teşkil ettiği, tazminatın bu üç kurum tarafından müştereken ve müteselsilen ödenmesi gerektiği kaydedildi.

Ankara 8. İdare Mahkemesi, 10 milyon liralık tazminat talebinin 5 milyon liralık kısmını kabul ederken, bu tutarın idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

Kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesinde istinaf yolu açık olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
