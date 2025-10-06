Sahipsiz Köpekler Koyunlara Saldırdı: İki Koyun Telef Oldu
Aydın'ın Söke Belediyesi sınırlarında yaşanan olayda, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 2 koyun telef olurken, 2 koyun da yaralandı. Zabıta ve veteriner ekipleri bölgeye müdahale etti.
Yenikent Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan K.I'nın bahçesine gece saatlerinde giren sahipsiz köpekler, hayvanlara saldırdı.
Saldırıda 2 koyun telef oldu, 2 koyun da yaralandı.
Zabıta ve veteriner ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel