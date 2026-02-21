Haberler

Adıyaman'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu çevredekiler kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki bir çocuğu, çevredekiler kurtardı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine giden 10 yaşındaki erkek çocuk, sürü halinde gezen sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Olayı fark eden bölgedeki vatandaşlar, köpekleri uzaklaştırarak çocuğu kurtardı.

Saldırı anı, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / İsmail Kaya
