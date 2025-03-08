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Konya'da sahipsiz köpek saldırısı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da sahipsiz köpek saldırısı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Konya'nın Karatay ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan iki yaşındaki R.E.S isimli kız çocuğu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Konya Valiliği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Konya'nın Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı için ağır yaralandığı belirtilen iki yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Konya'nın Karatay İlçesi Başak Mahallesinde iki yaşındaki R.E.S isimli kız çocuğu saat 17.40 sıralarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Minik çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. R.E.S isimli çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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