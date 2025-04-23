Sahipsiz Hayvanlar Eylem Planı Toplantısı Yapıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Sahipsiz Hayvanlar Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında Kaymakamlık binasında yapılan toplantıda, hayvanların korunması ve sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrolüne yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Yılmaz, ilçede sahipli köpeklerin kimliklendirmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Sahipli, sahipsiz tüm hayvanların uygun şartlarda yaşamlarını sürdürmelerinin en temel hedefleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini istiyoruz. Ev köpeği sahibi köpeğini yetkili resmi kuruma kayıt yaptırıp, mikroçip taktıracak. Mikroçip uygulamasıyla köpeğin kimliği dijital olarak sisteme kaydedilmekte, böylece hayvanın kaybolması, sokağa terk edilmesi ya da sağlık yönünden takibi gibi durumlarda hızlı ve doğru müdahale imkanı olacaktır."

Yılmaz, çalışma kapsamında sahipsiz köpeklerin ise sokaklardan toplanıp hayvan barınağına teslim edileceğini sözlerine ekledi.