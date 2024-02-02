Sahipsiz At Çamura Saplandı, İtfaiye Kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çamura saplanan sahipsiz at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstasyonaltı Mahallesi Sabancı Karakolu Küme Evleri mevkisinden geçen bir vatandaş, yol kenarında sahipsiz bir atın çamura saplandığını fark etti. Vatandaşın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, atı halatla çekerek kurtardı. Sağlık durumu iyi görünen at, doğal ortamına bırakıldı. Vatandaşlar, atı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.