Haberler

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere Temizlik Teşviki

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere Temizlik Teşviki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şahinbey Belediyesi, 'Temizlik sizden top bizden' projesi kapsamında okulunu temiz tutan öğrencilere futbol, basketbol ve voleybol topları hediye etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Şahinbey Belediyesi tarafından okulunu temiz tutan öğrencilere top hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ve temizlik alışkanlığını küçük yaşlarda pekiştirmek amacıyla, "Temizlik sizden top bizden" projesi başlatıldı.

Bu kapsamda temizlik konusunda hassasiyet gösteren ilkokul öğrencilerine futbol, basketbol ve voleybol topu hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılması gerektiğini belirterek, "En çok hassas olduğumuz konu çevremiz. Yaşadığımız ilimiz, ilçemiz, okulumuz, evimiz buraları temiz tutmak çok önemli. Biz sizlere güzel bir çevre bırakmak istiyoruz. Bunun yanında çevreyi kirletmemekte çok önemli. Çöpleri lütfen yere atmayalım. Okulumuzun bahçesini, yollarımızı ve parklarımızı temiz tutalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar kamerada
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi

Tanklar ilerledi! İsrail ordusu o ülkeye girdi
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.