Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere Temizlik Teşviki

Şahinbey Belediyesi tarafından okulunu temiz tutan öğrencilere top hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ve temizlik alışkanlığını küçük yaşlarda pekiştirmek amacıyla, "Temizlik sizden top bizden" projesi başlatıldı.

Bu kapsamda temizlik konusunda hassasiyet gösteren ilkokul öğrencilerine futbol, basketbol ve voleybol topu hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılması gerektiğini belirterek, "En çok hassas olduğumuz konu çevremiz. Yaşadığımız ilimiz, ilçemiz, okulumuz, evimiz buraları temiz tutmak çok önemli. Biz sizlere güzel bir çevre bırakmak istiyoruz. Bunun yanında çevreyi kirletmemekte çok önemli. Çöpleri lütfen yere atmayalım. Okulumuzun bahçesini, yollarımızı ve parklarımızı temiz tutalım." ifadelerini kullandı.