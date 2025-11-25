Haberler

Şahinbey Belediye Başkanı Halep'te Kentsel Dönüşüm Protokolü İmzaladı

Şahinbey Belediye Başkanı Halep'te Kentsel Dönüşüm Protokolü İmzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Halep Valisi Azzam el-Garib ile gerçekleştirilen görüşmelerde kentsel dönüşüm ve sosyal projeler üzerine çalışmalara zemin hazırladı. İki şehir arasında şehircilik işbirliği protokolü imzalandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Halep Valisi Azzam el-Garib'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Tahmazoğlu, Halep ziyareti kapsamında Vali el-Garib ile hem kentsel dönüşüm hem de sosyal projeler üzerine görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Şahinbey Belediyesi ile Halep Şehir Meclisi arasında şehircilik işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında kentsel dönüşüm modelleri, konut projeleri, yeşil alan ve park uygulamaları, sosyal belediyecilik çalışmaları gibi konularda Şahinbey Belediyesinin deneyimleri Halep'e aktarılacak.

Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesinin şehircilik alanındaki tecrübelerini paylaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek ve şehrin yeniden ihyasına katkı sunmak üzere Halep'teyiz. Şahinbey Belediyesi olarak kentsel dönüşüm, konut ve park projelerimizdeki birikimimizi Halep makamlarıyla paylaştık. Ecdadımızın inşa ettiği kadim eserleri yerinde inceleyerek bu mirasın korunmasına yönelik teknik değerlendirmelerde bulunduk."

Tahmazoğlu, ziyaret boyunca gösterdiği misafirperverlik için Halep Valisi Azzam el-Garib'e teşekkür ederek, iki şehir arasındaki ortak çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

İmza töreninin ardından Halep'in tarihi bölgelerinde incelemelerde bulunan Tahmazoğlu ve beraberindeki heyet, ecdat mirası olan kadim eserlerde restorasyon, koruma ve yeniden canlandırma çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Halep'te gerçekleştirilen görüşmelerde şehrin yeniden imarı, sosyo-ekonomik yapının güçlendirilmesi ve sosyal projelerin yaygınlaştırılması başlıklarında fikir alışverişi yapıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.