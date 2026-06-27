Samsun'da sahildeki yürüyüş yoluna aracıyla giren sürücünün ehliyetine el konuldu

Samsun'un Atakum ilçesinde, sahildeki yürüyüş yoluna aracıyla giren sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince sosyal medya üzerinden yapılan incelemeler sonucu, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Kurupelit Yat Limanı'nda bir aracın yürüyüş yolunda seyrettiği tespit edildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu aracı A.Y'nin (23) kullandığını belirledi.

Ehliyetine geçici süreyle el konulan sürücüye 9 bin 719 lira idari ceza da uygulandı.

Öte yandan, sürücünün yayaların arasında aracıyla seyrettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.