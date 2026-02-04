Haberler

Sahil Güvenlik ekipleri Marmara ve Avşa adalarında rahatsızlanan iki kişiyi tahliye etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara ve Avşa adalarında rahatsızlanan iki kişinin tıbbi tahliyesinin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Ağır hava koşulları nedeniyle denizden tahliye yapılamaması üzerine helikopterle müdahale gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Balıkesir'in Marmara ve Avşa adalarında rahatsızlanan 2 kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın NSosyal hesabından yaptığı paylaşıma göre, Balıkesir'in Marmara Adası'nda ve Avşa Adası'nda 2 ayrı olayda 2 vatandaşın rahatsızlandığı ve tıbbi tahliyelerine ihtiyaç duyulduğu bilgisi alındı.

Ağır hava ve deniz koşulları sebebiyle vatandaşların denizden tıbbi tahliyelerinin sağlanamaması üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri bölgeye sevk edildi.

Vatandaşlar, helikoptere alınarak Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında hazır bulunan 112 Acil Servis ambulansına bilinçleri açık olarak teslim edildi.

Yerlikaya paylaşımında, kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığını tebrik etti.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
