İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti

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İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Yardımcısı Sağlam ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Yardımcısı Sağlam, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önderimiz, aziz hatıranız önünde, Mavi Vatan denizlerimizde huzur ve güvenliğin yegane koruyucusu olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 43'üncü kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Yüksek öngörünüz ve kahraman milletimizin fedakarlığıyla inşa edilen Türkiye Cumhuriyetimiz bir asrı geride bırakırken bugün bizler bu eşsiz emanete sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bakanlığımızın denizlerdeki sarsılmaz gücü olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mavi Vatanımızın emniyeti, milletimizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edecektir. İnsan hayatını önceleyen bakış açısıyla düzensiz göç ile mücadeleden kritik arama kurtarma operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede yüksek sorumluluk bilinciyle hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeden, 7 gün 24 saat aziz milletimizin yanında, görevinin başında durmaya devam edecektir. Komutanlığımızın 43'üncü kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğu ile bizlere emanet bıraktığınız Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağımızı belirtir, zat-ı devletinizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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