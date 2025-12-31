Sahil Güvenlik, Karadeniz ile Van Gölü'nde yılbaşında da görev başında

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karadeniz ile Van Gölü'nde yılbaşında da görevlerini sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, AA muhabirine, ülkenin jeopolitik konumu açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Karadeniz'deki gelişmelerin komutanlıkları tarafından her zaman olduğu gibi bugün de kararlılıkla yakından takip edildiğini söyledi.

Komutanlıklarının dünya sahil güvenlik teşkilatları arasında örnek yere sahip olduğuna işaret eden Bahadır, "Komutanlığımız ve personelimiz ile mavi vatanımızda 7 gün 24 saat görev icra etmekteyiz. Bu kapsamda yılbaşında, Karadeniz'deki sorumluluk sahamız ile Van Gölü'nde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, denizde tehlike yaşayanlara en kısa sürede müdahale edebilmek amacıyla 49 yüzer unsur ve 697 personel ile görevimizi aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Bahadır, özel dalış timleri ve hava araçlarının da ihtiyaç halinde görevlendirilmek üzere hazır beklediklerini kaydetti.

Karadeniz'de mevcut olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle balıkçıların ve vatandaşların denize açılmadan önce meteorolojik uyarıları dikkate alarak gerekli tedbirleri almaları uyarısında bulunan Bahadır, "Denizde yardıma ihtiyaç duyan veya herhangi bir ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı merkezleri aracılığıyla bizlere ulaşabileceğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu vesileyle aziz vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, yeni yılın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.