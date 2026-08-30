Şahika Ercümen'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Karamağara'da 'Zafer Dalışı'
Milli dalışçı Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Karamağara Koyu'nda 'Zafer Dalışı' gerçekleştirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen dalış, güneşin açmasıyla yapıldı. Ercümen, denize hatıra taşı bıraktıktan sonra dalış öğrencileriyle birlikte su altında ve yüzeyinde Türk bayrağı açtı; Sahil Güvenlik ekipleri de siren çalarak etkinliğe eşlik etti.
MİLLİ dalışçı Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yayladağı Karamağara Koyu'nda 'Zafer Dalışı' yapıp, su altında Türk bayrağı açtı.
Dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında dalış için Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Karamağara Koyu'na gitti. Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen dalış programı, güneşin açmasıyla devam etti. Ercümen, günün anısına Karamağara Koyu'nda denize hatıra taşı bıraktı. Daha sonra Ercümen, dalış öğrencileriyle birlikte su altında ve yüzeyinde Türk bayrağı açtı. Etkinliğe Sahil Güvenlik ekipleri de siren çalarak eşlik etti.