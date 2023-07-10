Sahibinin dolaştırdığı köpeğin aldığı koku cesedi ortaya çıkardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahibi tarafından dolaştırılan bir köpeğin aldığı kokuya doğru yönelmesi cesedi ortaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulunurken, cesedin 8 gündür haber alınamayan Yalçın Uçar'a ait olduğu belirlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahibi ile dolaşan köpeğin aldığı kokuya doğru yönelmesi ceset bulundu. Cesedin 8 gündür haber alınamayan Yalçın Uçar'a ait olduğu tespit edildi.

KÖPEĞİN KOKU ALDIĞI YERDEN CESET ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Bekirdere Mahallesi Kocaeli Şehir Hastanesi yanında bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş köpeğini dolaştırırken köpek aldığı koku üzerine ağaçlık alana girdi. Köpeğin koku aldığı yerde bir ceset olduğu ortaya çıktı.

8 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORMUŞ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucu cesedin Yalçın Uçar'a ait olduğu ve kendisinden 8 gündür haber alınamadığı belirlendi. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.