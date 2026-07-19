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Sagopa Kajmer Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

Sagopa Kajmer Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
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Sagopa Kajmer, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Parkı'nda hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi, katılımcılar telefon ışıklarıyla eşlik etti.

Sagopa Kajmer, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen konserde sahne alan Sagopa Kajmer, hayranlarıyla buluştu.

Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını gece boyunca hayranlarıyla seslendirdi.

Katılımcılar da telefonlarının ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan
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