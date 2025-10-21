Haberler

Sagopa Kajmer Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı

Sagopa Kajmer Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı
Sagopa Kajmer, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser vererek hayranlarıyla buluştu. Ünlü rapçi, sevilen şarkılarını Mardinlilerle birlikte seslendirdi.

Sagopa Kajmer, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Sagopa Kajmer, hayranlarıyla buluştu.

Ünlü rapçi, "Neyim Var Ki", "Ateşten Gömlek", "Toz Taneleri" gibi sevilen şarkılarını gece boyunca Mardinlilerle tek bir ağızdan söyledi.

Sagopa Kajmer sahnede yaptığı konuşmada, "Bugün Kültür Yolu Festivali'nde olmak harika. İlk defa Mardin'de bu kadar çok insana şarkı söylüyorum. Geldiğiniz için teşekkürler." dedi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
