Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur'dan Yüreğir Devlet Hastanesi'nde Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırıya Tepki

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yaşanan sağlıkta şiddet olayına ilişkin açıklama yaptı. Uğur, açıklamasında şunları söyledi:

"Adana Yüreğir Devlet Hastanesinde trafik kazasında yaralanan bir gencin ameliyata alınması sonrası hayatını kaybetmesi ile vefat haberinin doktorlar tarafından aileye verildiği sırada hasta yakınlarının saldırısı ve tehditleri ile sağlık emekçileri dehşet dolu korkulu anlar yaşamıştır. Siyasi iktidarın sağlığı ticarileştiren politikaları, sağlık çalışanlarının emeğini yok sayan uygulamaları, sağlık emekçilerini itibarsızlaştıran söylemleri, gelinen noktanın en baş sebebidir. Yaşanan şiddet saldırısında sağlık emekçileri rehin alınmış, can korkusu ile saatler geçirilmiştir. Acil servisin 3 saat hizmet veremediği ifade edilmektedir. İktidar sahipleri asla unutmamalıdır ki yönetemediklerinin bedelini acil serviste 3 saat hizmet alamayan yurttaş kendilerine ödetecektir."

Sağlık emekçileri hayat kurtarmak için canla başla görev yaparken kendi yaşamlarından endişe etmek zorunda bırakılmasını Genel Sağlık-İş olarak kabul etmiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nı ve siyasi iktidarı bir kez daha uyarıyoruz; Genel Sağlık-İş in Sağlıkta Şiddetle Etkin Mücadele Kanun Teklifinin bir an önce yasalaşması, sağlık hizmeti veren kurumlarda gerçek güvenlik önlemleri alınmalı, sağlık emekçilerinin can güvenliği lafla değil somut adımlarla sağlanmalıdır. Her saldırıdan sonra yapılan kınama açıklamalarının son bulmalı, yeni saldırıları engelleyecek kararlı politikalar hayata geçirilmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşam hakkını siz vermediniz fakat sizin yanlış uygulamalarınız yaşamımıza son verecektir. Yönetemiyorsanız bırakın gidin biz mesleğimizi yapalım."

Kaynak: ANKA