Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti

Sağlık Bakanlığı, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlara fizyoterapistler tarafından ücretsiz fiziksel aktivite danışmanlığı ve pilates dersleri vermektedir. Bu hizmetler, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fiziksel aktivite, günlük yaşamda enerji harcanmasıyla gerçekleşen bedensel hareketler bütünüdür. Hareket etmek, bireylerde fiziksel ve ruhsal sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunarak olası hastalıkların riskini azaltmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezlerinde fizyoterapistler tarafından vatandaşlara ücretsiz fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Alanında uzman fizyoterapistler, her yaş grubunda egzersiz ve fiziksel aktivite alışkanlığının önemini dikkate alarak kişinin ihtiyacına yönelik hareket danışmanlığı sunmakta; böylelikle sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını amaçlamaktadır" denildi.

ÜCRETSİZ PİLATES PROGRAMLARI

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çeşitli spor aletleri eşliğinde yapılan egzersizlerin yanı sıra ücretsiz pilates dersleri de verildiği belirtilerek, "Fizyoterapistlerin danışmanlığında uygulanan pilates programlarıyla danışanların duruş, denge ve esnekliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Düzenli egzersiz; kardiyovasküler hastalıklar, obezite, diyabet ve kas-iskelet sistemi sorunlarının önlenmesinde oldukça önemlidir. Bu kapsamda ülkemizdeki 347 Sağlıklı Hayat Merkezinin 246'sında fiziksel aktivite salonu yer almakta olup bu salonlarda egzersiz programları tamamen ücretsiz yürütülmektedir. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan fizyoterapistler tarafından, egzersiz öncesi risk faktörleri değerlendirilerek bireysel ya da grup egzersizi planlaması yapılmaktadır. Gruplar 8-15 kişi halinde oluşturulmakta; haftalık yürütülen programlarla bireylerin fiziksel aktivite düzeyini artırmak amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
