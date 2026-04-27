Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü: 'Hastaneler satılıyor' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır

SAĞLIK Yatırımları Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz listesine ilişkin bazı medya organlarında ve sanal medya platformlarında yer alan 'Hastaneler satılıyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında, Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz listesine ilişkin 'Hastaneler satılıyor' şeklinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu karar, fiilen kullanılmayan veya işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden değerlendirilmesine yöneliktir. Listede yer alan ve sağlık hizmeti sunulan kurumlara ait taşınmazlar korunacaktır. Bu taşınmazlar içinde yer alan yalnızca atıl durumdaki kısımlar ifraz edilerek değerlendirilecektir. Nitekim süreç devam etmekte olup, nihai planlamalar kapsamında bazı taşınmazların kısmi olarak kullanımının sürdürülmesi, bazılarının ise kapsam dışında tutulması değerlendirilebilecektir. Sağlık hizmeti sunan hiçbir kamu hastanesinin satılması söz konusu değildir. Son 23 yılda 27 Şehir Hastanesi, 21 Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 760 devlet hastanesi, 449 ek bina, 128 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 151 bin nitelikli yatak kapasitesini hizmete kazandıran ve sağlık altyapısını dönüştüren güçlü bir vizyonun aktif bir sağlık tesisini elden çıkarması gibi bir yaklaşımı olamaz. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi açıklamaları esas almaları ve gerçeği yansıtmayan iddialara itibar etmemeleri önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

