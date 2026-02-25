Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile görüştü
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya gelerek iki bakanlık arasındaki işbirliklerini değerlendirdi ve yeni projeler üzerine istişarelerde bulundu.
Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ettik. Bakanlıklarımız arasındaki mevcut işbirliklerini değerlendirdik, yeni projeler üzerine istişarelerde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut