Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ettik. Bakanlıklarımız arasındaki mevcut işbirliklerini değerlendirdik, yeni projeler üzerine istişarelerde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."