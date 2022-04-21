Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan 'Ebeler Haftası' açıklaması Açıklaması

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, ebelerin en önemli sorunlarından birinin ağır ve aşırı iş yükü olduğunu belirterek, "İsimleri ve görev tanımları değişen ebelere 'ara eleman' muamelesi yapıldığı için bu sorunu yaşamaları kaçınılmaz olmuştur." ifadesini kullandı.

Durmuş, 21-28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ebelerin toplumdaki saygın yeri ve önemine işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre ebelerin aktif olarak çalıştığı ülkelerde anne-bebek ölümlerinin azaldığını, sezaryenle doğum oranlarının düştüğünü ve doğum aralıklarının uzadığını aktaran Durmuş, buna karşın ebelerin sağlık çalışanları gibi birçok sorunla mücadele ettiğini belirtti.

Durmuş, "Sorunların en başında, ebelik mesleğinin adının değiştirilmesi gelmektedir. Ebe adı 'yardımcı sağlık elemanı'na dönüştürülerek adeta ebelik mesleği ortadan kaldırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir ebe, dört ebenin yapması gereken işi yapıyor"

Durmuş, görevleri başka meslek gruplarına kaydırılan ebelere mesleki eğitimlerinin ve formasyonlarının dışında işler de verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ebelerimizin en önemli sorunlarından biri de ağır ve aşırı iş yüküdür. İsimleri ve görev tanımları değişen ebelere 'ara eleman' muamelesi yapıldığı için bu sorunu yaşamaları kaçınılmaz olmuştur. Zaman içinde yeterli istihdamın sağlanmaması, bu sorunu dayanılamaz seviyelere tırmandırmıştır.

OECD ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde bir ebe, dört ebenin yapması gereken işi yapmaktadır. Bakanlık verilerine göre, 2020 yılında 55 bin 651 olan ebe sayısı 2021'de 1739 azalarak 53 bin 912'ye gerilemiştir. Yapılan alımların yeterli olmadığı bu rakamlarla açıkça ortadır."

"Fedakar sağlık çalışanları bir an önce adım atılmasını bekliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramı'nda açıkladığı sabit ek ödemelerin merkezi bütçeye aktarılması, ek ödemelerde artış, 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi gibi düzenlemelerin tüm sağlık çalışanları gibi ebeleri de umutlandırdığını vurgulayan Durmuş, şöyle devam etti:

"Geç kalınmış olsa da tüm bunlar yerinde düzenlemelerdir ve ebeler dahil fedakar sağlık çalışanlarının tamamı bu hususlarda bir an önce adım atılmasını beklemektedir. Öngörülen düzenlemelerin, adalet ve hakkaniyet içerisinde hayata geçirilmesi en büyük arzumuz. Aksi adımların, çalışma barışını bozacağını, yeni mağduriyetler üreteceğini hiç kimsenin unutmaması gerekir."

Sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların ortadan kalkacağına inandıklarının altını çizen Durmuş, "Fedakar ebelerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftası'nı tebrik ediyor, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri sağlık sistemini tehdit eden sorunlara karşı acilen adım atmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.