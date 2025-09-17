Sağlık Sektöründen Tarıma Geçen Girişimci Sibel Polat, İnegöl'de Orman Meyveleri Yetiştiriyor

İstanbul'da yıllarca sağlık sektöründe çalıştıktan sonra tarım yapmaya karar veren girişimci, Bursa'nın İnegöl ilçesinde böğürtlen, ahududu ve yaban mersini yetiştiriyor.

Sağlık alanında 2 yıl hemşire olarak hizmet veren, 17 yıl da ilaç sektöründe çalışan 48 yaşındaki Sibel Polat, işinden ayrıldıktan sonra 2021'de İnegöl ilçesi Tuzla Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada gördüğü tarımsal üretimden etkilenen Polat, bölgede arazi alıp tarım yapmaya karar verdi.

Polat, 9 dönümle başladığı tarımsal üretime 35 dönüm arazide devam ediyor.

Orman meyveleri olarak adlandırılan böğürtlen, ahududu ve yaban mersini yetiştiren Polat, ürünlerini İstanbul ve Bursa'ya pazarlıyor.

Polat, gelecek dönemde sporcu sağlığına yönelik meyvelerin üretimine başlamayı planlıyor.

"Böyle bir düzenin içinde olmak beni mutlu ediyor"

Sibel Polat, AA muhabirine, evli ve 2 çocuk annesi olduğunu söyledi.

İnegöl'ü ziyaret ettiğinde burada yaşamaya karar verdiğini belirten Polat, "Bu coğrafyayı görünce 'meyve tutmasa da ben burada yaşarım' diyerek başladık. Daha sonra da gerçekten yol bizi buralara getirdi. Önce yaban mersiniyle başladık. Daha sonra ahududu ve böğürtlen yetiştirdik ve bazı küçük deneme çalışmalarımız da bulunmakta." dedi.

Çok sayıda klinik çalışma okuduktan sonra insan sağlığına katkı sunmak amacıyla bu meyvelerin üretimini tercih ettiğini belirten Polat, şöyle konuştu:

"İlk önce 9 dönümle başladık, şimdi 35 dönümde üretim yapıyoruz. Bize burada destek olan bir aile var. Onun dışında toplama zamanında dışarıdan ve yakın köylerden destek aldığımız kadınlarımız var. Mesela toplama sırasında şu anda 2 üniversite öğrencisi bize destek oluyor. Böyle bir düzenin içinde olmak beni mutlu ediyor. Dokunabileceğim bir sürü insan var çünkü."

Doğayla iç içe çalışmaktan mutlu olduğunu dile getiren Polat, "Aslında bir bakıma bir oyunun içinde gibi de hissediyorum. Dalların arasında gizlenmiş meyveler olabiliyor. İlk güzergahı tamamlayıp geri döndüğünüz zaman bile meyveyi görebiliyorsunuz. Burada kalmış diyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Coğrafyanın içinde olmak, sessizliğin içinde, arıların içinde olmak kesinlikle dinlendiriyor." ifadesini kullandı.

Polat, ileride sporcu sağlığı ve fonksiyonel beslenme üzerine çalışmak istediğini de sözlerine ekledi.