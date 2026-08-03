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Tarihi Darüşşifada Müzik Terapi Konseri

Tarihi Darüşşifada Müzik Terapi Konseri
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Stanford Üniversitesi belgeseli kapsamında Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde neyzen Rıdvan Aydınlı ve sanatçılar, şifa makamlarıyla ziyaretçilere tarihi atmosferde müzik terapi deneyimi sundu.

Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde düzenlenen müzik terapi konseri, ziyaretçilere tarihi atmosferde farklı bir deneyim sundu.

Stanford Üniversitesi'nin Türkiye'deki darüşşifalar üzerine hazırladığı belgeselin çekimleri kapsamında müzede bulunan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, neyzen, hanende ve müzik araştırmacısı Rıdvan Aydınlı ile beraberindeki sanatçılar, Sağlık Müzesi Darüşşifa Bölümü'nde konser verdi.

Darüşşifa Bölümü'ndeki musiki sahnesi önünde yaklaşık yarım saat süren konserde, Türk tedavi musikisinin şifa geleneğinde kullanılan makamlar icra edildi.

Belgesel çekimlerinin de gerçekleştirildiği konser, müzeyi gezen ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Tarihi darüşşifa atmosferinde gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara kültürel ve manevi açıdan farklı bir deneyim yaşattı.

Kaynak: AA
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