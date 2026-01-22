Sağlık Meslek Örgütlerinden Açıklama: Soruşturmalar Sindirme, Tayinler Sürgün ve Cezalandırma Aracı Haline Getirildi

Haber: Tuba KARA / Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Sağlık meslek örgütleri, Hekim Birliği Sendikası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi diş hekimi Janat Düzgün'e yönelik soruşturma ve tayin kararını Ataşehir Ağız ve Diş Kliniği önünde protesto etti. "'Eziyet Yönetmeliği' değil vergide ve gelirde adalet istiyoruz" talebiyle yapılan açıklamada, Janat Düzgün'e yönelik sürecin hukuksuz olduğu belirtilerek, sendikal faaliyetin cezalandırılamayacağı kaydedildi. Hekim Birliği Sendikası İstanbul Şube Başkanı Serkan Özbakış, "İdare, hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşarak, soruşturmaları bir sindirme mekanizması; tayinleri ise bir sürgün ve cezalandırma aracı haline getirmiştir"dedi.

Sağlık meslek örgütleri, "Eziyet Yönetmeliği" olarak nitelendirdikleri uygulamalar ve Hekim Birliği Sendikası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi diş hekimi Janat Düzgün'e yönelik soruşturmaya ilişkin Ataşehir Ağız ve Diş Kliniği önünde açıklama yaptı. Eylemde "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, geri adım atmıyoruz" sloganları atıldı. Hekim Birliği Sendikası İstanbul Şube Başkanı Serkan Özbakış, şunları söyledi:

"Bugün burada, hekimlerin emeğine, onuruna ve mesleki bağımsızlığına yönelik sistematik baskılara karşı güçlü bir itirazı dile getirmek için toplandık. Soruşturmalar tehdit, tayinler ceza aracı yapılamaz. Açıkça ifade ediyoruz: İdare, hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşarak, soruşturmaları bir sindirme mekanizması; tayinleri ise bir sürgün ve cezalandırma aracı haline getirmiştir."

Özbakış, meslektaşları Janat Düzgün'e yönelik soruşturmaların sendikal mücadeleye gözdağı niteliği taşıdığını belirterek, "Susmayacağız. Hiçbir hekimi yalnız bırakmayacağız" dedi.

"Bu işlem cezalandırma iradesi taşıyor"

Hekim Birliği Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Çağlar Yıldırım ise "Bu süreç, hekimlere ve sendikal mücadeleye karşı açık bir 'cezalandırma' iradesi taşımaktadır. Böyle bir hekimin klinikten alınarak İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde 'kontrol' görevlerine kaydırılmasının hangi kamu yararı vardır? Hekim Birliği olarak bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. 31 bin üyemizle, 20'ye yakın avukatımızla ve tüm teşkilatımızla bu adaletsizliğin karşısında duracağız" dedi.

Yıldırım, "O koltuklar bugün sıcak olabilir. Ancak o sıcaklık bir anda kaybolabilir" diyerek açıklamasını tamamladı.

"Sendikal haklar kazanımla kazanılmış haktır, vazgeçmeyeceğiz"

İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, dayanışma mesajı vererek, "Bu bir kazanılmış haktır. ve durup dururken verilmiş bir hak değildir. Mücadeleyle kazanılmıştır. Bu hakkımızdan vazgeçmemiz söz konusu değildir. Bu mücadelede kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"Biz mahkeme kazanmaya devam edeceğiz"

Birlik ve Dayanışma Sendikası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kırımlı, sağlık alanında baskı ve dava süreçlerinin sürdüğünü belirterek, "Sağlık Bakanlığı bundan vazgeçmiyor. Sessiz kalmamızı istiyorlar. Susmuyoruz, korkmuyoruz, buradayız. Biz mahkeme kazanmaya devam edeceğiz. Haklı mücadelemizde sürdüreceğiz ve bundan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Mobing had safhaya ulaştı"

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası, HEPSEN İstanbul adına konuşan Ali Kara ise kamu kurumlarında mobbingin yaygınlaştığını belirterek, "Maalesef ki bugün ülkemizin dört bir yanında tüm hastanelerde mobbing haberlerini sürekli alıyoruz. Kamu giderlerine yansıtılıyor. Biz bütün haksızlıklara, hukuksuzluklara, ahlaksızlıklara karşı çıkmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki elbet bir gün bunların da hesabı sorulacak" şeklinde konuştu.