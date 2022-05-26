Sağlık Meslek Örgütlerinden 'Beyaz Miting' Çağrısı: "Haklarımızı Alana Kadar Pes Etmeyeceğiz, Mücadelemizi Daha da Büyüteceğiz" - Haberler

Sağlık meslek örgütleri, pazar günü Ankara'da yapacakları Beyaz Miting için toplumun tüm kesimlerine çağrı yaptı. Meslek örgütlerinin ortak açıklamasında, "Bizleri görmezden gelenlere, bizlerin emeğiyle ve geleceğimizle istediği gibi oynayabileceğini zannedenlere bundan önceki beyaz yürüyüşlerimizle, beyaz g(ö)revlerimizle verdiğimiz yanıtları, beyaz mitingimizle çok daha güçlü vereceğiz. Haklarımızı alana kadar pes etmeyeceğiz; topluma verdiğimiz nitelikli sağlık hizmeti için, emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi daha da büyüteceğiz" denildi.

TTB, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tarım Orman Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, "Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin" sloganı ile 29 Mayıs'ta Ankara'da düzenleyecekleri Beyaz Miting öncesi bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Beyaz Miting için Ankara Valiliği'nin görüşme taleplerini ertelediği ve mitinge yönelik olumlu ya da olumsuz bir karar vermeyerek saha çalışmalarını engellemeye çalıştığı belirtildi. Meslek örgütlerinin miting alanı olarak ısrarla Kolej Meydanı'nı istemesine rağmen Ankara Valiliği'nin mitinge üç kala Anıtpark için izin vermesine tepki gösterildi. Meslek örgütlerinin ortak açıklamasında şunlar kaydedildi:

"ANKARA VALİLİĞİ İLE GÖRÜŞME TALEPLERİMİZ SÜREKLİ ÇEŞİTLİ BAHANELERLE ERTELENMİŞTİR"

"Sağlık emek ve meslek örgütleri, sağlık emekçilerinin mali, özlük ve demokratik hakları ve halkımızın daha nitelikli sağlık hizmeti alması için 29 Mayıs'ta Ankara'da Beyaz Miting kararını nisan ayında almıştır. Sağlık emek ve meslek örgütleri tertip komitesi, tüm yasal prosedürleri tamamlayarak Ankara Valiliği'ne 29 Nisan 2022 tarihinde miting için başvurmuştur. Ancak Ankara Valiliği ile görüşme taleplerimiz sürekli çeşitli bahanelerle ertelenmiş; muhataplarımız, tüm mücadele sürecimiz boyunca yaptıkları gibi adeta bizlerden kaçmıştır. Son bir haftada sürekli değişen muhataplarla yapabildiğimiz görüşmelerimizde de mitingimize yönelik olumlu ya da olumsuz karar verilmemiş ve biz örgütlerin mitinge yönelik saha çalışması ve somut adımlar atması engellenmeye çalışılmıştır.

"ANKARA VALİSİ'NE HATIRLATALIM; VALİLİK TÜM YURTTAŞLARA KARŞI SORUMLUDUR, İKTİDAR PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞI DEĞİLDİR"

Mitingimize yönelik başvurumuzun üzerinden bir aya yakın zaman geçmesinin ardından, mitingimize üç gün kala Ankara Valiliği, miting için ısrarla Kolej alanını istediğimiz halde, hiç uygun olmadığını belirttiğimiz Anıtpark'ı bizlere miting alanı olarak göstermiştir. Ayrıca miting saatlerimizi kısaltarak, miting alanına yürüyüş mesafemiz ve fiziksel hazırlık taleplerimizi de yok sayarak bize bu kararını iletmiştir. Sağlık çalışanlarının taleplerini, çalışma koşullarının olumsuzluklarını, sağlık kurumlarımızdaki sorunları, artık ücretsiz ve nitelikli sağlığa ulaşamayan halkı görmezden gelen iktidarın bir yansıması olarak Valilik de bizleri antidemokratik yollarla görmezden gelmeye, yok saymaya, engellemeye çalışmıştır. Ankara Valisi'ne hatırlatalım; valilik tüm yurttaşlara karşı sorumludur, iktidar partisinin il başkanlığı değildir.

"YASAL HAKLARIMIZIN ENGELLENMESİNİ KINIYORUZ VE KABUL ETMİYORUZ"

Her seferinde yetkililerin 'bekleyin' tavrıyla karşılaşan biz örgütlerin mitinge yönelik motivasyonunu kırma, enerjisini boşa çıkarma çabaları boşunadır. Kızılay'dan Sıhhiye'ye, Abdi İpekçi'den Kolej'e hak arama alanlarını yurttaşa kapatan, yasalarla güvence altına alınan gösteri ve yürüyüş özgürlüğü önündeki bu antidemokratik engellemeler, toplumsal düzene zarar vermeye yönelik hak ihlalidir. Daha dün Resmi Gazete'de gösteri ve yürüyüşlerin yapılmasına yönelik kısıtlayıcı önlemlerin bir nebze olsun gevşetildiği bir dönemde yasal haklarımızın engellenmesini kınıyoruz ve kabul etmiyoruz.

"TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINI, TOPLUMU, BİR KEZ DAHA BİZLERİ YALNIZ BIRAKMAMAYA, HEP BİRLİKTE EMEĞİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tümünü oluşturan hekimler, diş hekim, eczacılar, biyologlar, hemşireler, teknikerler, laborantlar, ambulans şoförleri, tıbbi sekreterler, hizmetliler, özel güvenlikçiler, özcesi hepimiz, kendi haklarımızı ve halkımızın sağlık hakkını savunmaya devam edeceğiz. Her türlü engellemelere, bezdirme çabalarına inat, toplumun tüm kesimleriyle birlikte, hep birlikte sağlığımız, geleceğimiz ve özlük haklarımız için Anıtpark'ta olacağız. Baskıcı ve demokrasi düşmanı herkese, hakkımızı sonuna kadar savunacağımızı bir kez daha en güçlü şekliyle göstereceğiz. Buradan tüm sağlık çalışanlarını, toplumu, bir kez daha bizleri yalnız bırakmamaya, hep birlikte emeğimize ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu çağrı sizin için, bizim için, hepimiz için.

"HAKLARIMIZI ALANA KADAR PES ETMEYECEĞİZ, MÜCADELEMİZİ DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ"

Çağrıcı örgütler olarak, toplumu, "Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin" demek için 29 Mayıs'ta Ankara'da Anıtpark'ta düzenleyeceğimiz beyaz mitingimize çağırıyoruz. Bizleri görmezden gelenlere, bizlerin emeğiyle ve geleceğimizle istediği gibi oynayabileceğini zannedenlere bundan önceki beyaz yürüyüşlerimizle, beyaz g(ö)revlerimizle verdiğimiz yanıtları, beyaz mitingimizle çok daha güçlü vereceğiz. Haklarımızı alana kadar pes etmeyeceğiz; topluma verdiğimiz nitelikli sağlık hizmeti için, emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi daha da büyüteceğiz."