Sağlık kontrolüne götürülen Taksim bombacısına vatandaşlardan sert tepki

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 49 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde getirildi. Şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği sırada bazı vatandaşların sert tepki gösterdiği görüldü. Küfürlerin havada uçuştuğu o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden 4 polis minibüsüne bindirilen 49 zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelerde sağlık kontrolüne götürüldü.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.

"HÜSAM" KOD ADLI TERÖRİSTİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ayrıca terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Suriye Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen "Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

SEVGİLİSİ TANIŞTIRMIŞ

Ayrıca Beyoğlu Taksim'i kana bulayan bombayı bırakan terör örgütü üyesi Ahlam Albasir'in ifadesinde "YPG/ PYD üyesi Ahmed A. ile 2017'de tanıştım. Sevgili olduk. Daha sonra Ahmed Cerablus'a gitti ben de gittim. Ardından bana görevler teklif etti. Daha sonra Ahmed'le irtibatımız koptu. Ancak örgütle irtibatımız kopmadı" dediği öğrenildi.