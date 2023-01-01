Sağlık çalışanları yılbaşına görev başında girdi

Ankara'da sağlık çalışanları 2023'ü görev başında karşıladı.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapan sağlık çalışanları, yeni yılın ilk dakikalarında hastalara hizmet vermeyi sürdürdü.

Acil tıp doktoru Abdulbaki Berk Sönmez, AA muhabirine, son dönemde artış gösteren influenza nedeniyle acil servislerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Acil servislerin 7 gün 24 saat açık olması nedeniyle çalışanların fedakarlık yaparak, aktif olarak hizmet verdiğini belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"Görev aşkıyla çalışıyoruz. Şu an nöbet tutuyor olmasaydım, yılbaşına ailemle birlikte girmeyi planlıyordum. Belli bir görev dağılımımız var. Bu görev dağılımı sonucunda burada çalışıyorum. Geçmiş yıllarda da görev sürem yılbaşına denk gelmişti."