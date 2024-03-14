Sağlık çalışanları Tıp Bayramı'nda Taksim'de çelenk bıraktı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) üyesi sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve TTB üyeleri, karanfiller ve çelenklerle anıta yürüdü ve saygı duruşunda bulundu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası (İTO) üyesi sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi girişinde bir araya gelen İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Tabipleri Birliği üyeleri (TTB) ellerinde karanfiller ve çelenklerle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü. Anıta çelenk bırakan gruptakiler bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Saffet Ercan okudu.